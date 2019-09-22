Московская осень: столица РФ вошла в топ-10 лучших направлений

CNN включил Москву в список десяти самых популярных направлений для путешествий в осенний период. Первопрестольная попала в этот рейтинг уже второй раз подряд.

Время, когда яркая зелень сменяется теплыми красками, лучше всего проводить в московских парках, считают авторы рейтинга. Эксперты CNN советуют туристам посетить «Царицыно» и «Коломенское», где можно наслаждаться красотой природы и узнать историю создания бывших резиденций русских царей.

При этом издание подчеркивает, что Москва входит в двадцатку самых посещаемых городов Европы, а туристический поток за восемь лет вырос почти вдвое.

В списке лучших осенних туристических направлений по версии CNN также Мюнхен с его «Октоберфестом», провинция Британская Колумбия в Канаде, где можно увидеть гризли в дикой природе, фестиваль огней Дивали в Индии и другие.