Порошенко оценил последствия нового Майдана на Украине
По словам экс-президента, он не думает о возможности осуществить госпереворот, так как это может привести к краху Украины.
© Фото: Petro Poroshenko, via, Globallookpress.com
Бывший президент Украины Петр Порошенко высказал мнение, к чему может привести новый Майдан. По словам экс-лидера сейчас в Незалежной такие условия, при которых повтор подобных событий стране просто не выдержать.
Об этом Порошенко рассказал в эфире украинского «5 канала», отвечая на публикацию издания «Страна.ua», корреспонденту которого удалось сфотографировать переписку депутата от партии «Слуга народа» Лизы Богуцкой, в которой она обвиняет самого бывшего президента в намерении осуществить госпереворот.
«Я буду делать все возможное, чтобы сохранить государство. И вот государству на сегодняшний день Майдан точно не нужен», - цитирует РИА Новости Порошенко.