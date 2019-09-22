Порошенко оценил последствия нового Майдана на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко высказал мнение, к чему может привести новый Майдан. По словам экс-лидера сейчас в Незалежной такие условия, при которых повтор подобных событий стране просто не выдержать.

Об этом Порошенко рассказал в эфире украинского «5 канала», отвечая на публикацию издания «Страна.ua», корреспонденту которого удалось сфотографировать переписку депутата от партии «Слуга народа» Лизы Богуцкой, в которой она обвиняет самого бывшего президента в намерении осуществить госпереворот.