Назван продукт, способный помочь предотвратить рак
Специалисты назвали необычный продукт, который, тем не менее, может помочь предотвратить развитие рака. Это виноградные косточки, которые, как оказалось, имеют целый спектр полезных свойств.
Содержащиеся в них антиоксидакты, витамин Е, а также токоферол, оказывают защитное действие на молочные железы, кожу и простату, и помогают защититься от появления раковых клеток, пишет портал «Рамблер/доктор».
Помимо этого виноград с косточками советуют есть употреблять людям, страдающим проблемами с сердцем. Вещества из косточек укрепляют кровеносные сосуды, способствуют очищению крови и активизируют кровообращение.
Также виноградные косточки обладают противовоспалительными свойствами и полезны в лечении болезней пищеварительной системы и инфекций мочевыводящих путей.