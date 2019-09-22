Центр столицы перекроют для транспорта на время Московского марафона

В столице 22 сентября состоится традиционный Московский марафон. В связи с проведением спортивного события ожидаются масштабные дорожные перекрытия и, соответственно, изменения в движении общественного транспорта.

Для того, чтобы спортсмены смогли сосредоточиться на своем результате, с 07.00 до 17.00 перекроют улицы Лужники, Хамовнический Вал, Смоленская, Новодевичья, Тестовская, Лужнецкая, Саввинская, Ростовская, Смоленская, Краснопресненская и Пресненская набережная. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения.

Также ограничений коснутся Новинский, Смоленский, Зубовский бульвары, Крымский проезд, Крымский Вал, Калужская площадь, Большая Якиманка, Якиманский проезд, Большая Полянка, улица Серафимовича, Большой Каменный мост.

В день проведения мероприятия проехать нельзя будет по Софийской, Раушской, Космодамианской набережным, Большому Устьинскому мосту, Яузскому, Покровскому, Чистопрудному, Сретенскому, Рождественскому, Цветному, Петровскому, Страстному и Тверскому бульварам, участкам Тверской улицы.

Также перекрытия будут введены в Театральном проезде, на Лубянской, Новой и Старой площадях, в Китайгородском проезде, на улицах Лужники и Смоленская.

Московский марафон пройдет уже в седьмой раз. Организаторы заявляют, что тридцать тысяч участников из 85 стран мира пробегут дистанции в 42,2 и 10 километров.

Помимо Московского марафона в эти выходные в российской столице пройдет фестиваль «Круг света» и мотофестиваль. Москвичам и гостям Златоглавой 21 и 22 сентября городские власти рекомендуют отказаться от передвижения на автомобиле и пользоваться преимущественно общественным транспортом.