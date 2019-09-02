Судно с почти тонной кокаина и россиянином на борту задержали в Испании

Национальная полиция Испании задержала американский парусник «Seascape» в международных водах недалеко от Азорских островов (Португалия). Сообщается, что на борту судна обнаружена крупная партия кокаина весом в 800 килограммов. Три члена экипажа - граждане России, Сербии и Мексики - также задержаны.

В настоящее время парусник конвоирован в порт Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. На судне не было никаких отличительных признаков, позволяющих определить, к какой стране оно принадлежит. О том, что парусник зарегистрирован в США, стало известно уже после его захвата.

Информацию о задержанном россиянине в настоящее время выясняют российские дипломаты. Почетный консул России на Канарских островах проверит данные полиции о том, находился ли гражданин РФ среди задержанных, пишет РИА Новости.

Расследование было начато еще в начале августа, когда правоохранительные органы Испании получили информацию о перевозке крупной партии наркотиков из Южной Америки в Европу на прогулочном судне. Следствие установило, что судно направлялось в Испанию, однако груз с парусника на другое судно могли передать в море, поэтому полиция решила провести спецоперацию в международных водах.