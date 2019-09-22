NI оценил подлодки «Борей», способные пережить «ядерный удар»

Российские подводные лодки проекта «Борей» способны пережить ядерный удар и уничтожить после этого целые города потенциального противника. К такому выводу пришли эксперты американского военно-политического издания National Interest.

В отличие от советских подлодок, субмарины проекта «Борей» стали бесшумными, благодаря новому покрытию корпуса и атомным энергетическим установкам, позволяющим оставаться под водой несколько месяцев.

В статье подчеркивается, что подлодки очень маневренные и малозаметные. Они оснащены модернизированными боевыми установками, системами наблюдения и связи, способны переносить 16 баллистических ракет «Булава».

Отмечается, что каждая из ракет типа «Булава» несет шесть ядерных боеголовок мощностью 150 килотонн, которые могут уничтожать отдельные цели.

В настоящее время боевой состав флота располагает тремя судами этой серии - «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах». Четвертая подлодка, «Князь Владимир», проходит ходовые испытания.