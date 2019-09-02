Порошенко нашел новую работу

Экс-президент Украины Петр Порошенко отныне занимает новую должность в Верховной Раде, в которую он прошел на парламентских выборах в качестве кандидата от своей партии «Европейская солидарность». Порошенко вошел в комитет по интеграции с Евросоюзом.

Как уточняется на сайте украинского парламента, коллегами бывшего лидера страны в комитете стали бывшая вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе (глава комитета) и экс-председатель СБУ Валентин Наливайченко (секретарь комитета).

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко теперь является членом комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

До этого Порошенко уже был депутатом в Раде третьего, четвертого, пятого и седьмого созывов. С 2014 по 2019 год он занимал пост президента Украины.