В День знаний школьникам под Челябинском спели про «рюмку водки на столе»

В поселке Новосинеглазово Челябинской области школьникам устроили концерт, на котором приглашенная музыкальная группа исполнила песню «Рюмка водки на столе». Резонансный ролик появился в Сети.

На опубликованную видеозапись отреагировал депутат Госдумы Анатолий Литовченко, который присутствовал на мероприятии. Он отметил, что его пригласили на празднование Дня знаний, чтобы проверить состояние актового зала в клубе, где он помогал с ремонтом.

«Потом глава и депутат гордумы Челябинска Виталий Паутов попросили меня подняться на установленную рядом сцену и поздравить с праздником. Затем я уехал. Сегодня мне рассказали про этот кошмар. Что за группа, кто пел и что - я понятия не имею», - цитирует депутата URA.RU.

Оказалось, что «Рюмку водки на столе» исполняла группа «Сентябрь», которую на праздник пригласил Паутов. Он, в свою очередь, заявил, что эту и другие подобные песни музыканты спели «по просьбе молодежи» - в этот момент якобы почти все родители с детьми уже ушли. При этом на кадрах видно, что у сцены стоят школьники.