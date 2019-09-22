Основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу ужесточили условия содержания в тюрьме. Как рассказал главный редактор сайта Кристинн Храфнссон, Ассанжу запретили вступать в переписку, а посещения ему разрешены лишь два раза в месяц.

По словам Храфнссонса, условия содержания у основателя Wikileaks хуже, чем у террористов, он находится почти в полной изоляции. Журналист считает, что всему виной предвзятое отношение властей Британии, рассказал он изданию The Grayzone.

Отмечается, что Ассанжа должны были освободить 22 сентября, но он останется в тюрьме на время рассмотрения дела об экстрадиции, которое суд Лондона будет рассматривать в феврале-марте 2020 года.

Напомним, основатель сайта Wikilaeks Джулиан Ассанж с 2012 года скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. В апреле 2019 года Ассанжа задержали по запросу США.

Лондонский суд заявил, что Ассанж нарушил условия выхода под залог и заключил его под стражу на 11 месяцев.