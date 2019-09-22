В Греции арестовали террориста, захватившего самолет в 1985 году

На греческом острове Миконос задержан 65-летний ливанец, который, по версии следствия, был причастен в захвате самолета американской авиакомпании Trans World Airlines (TWA) в 1985 году. Ордер на арест этого человека выдали власти ФРГ.

Злоумышленник обвиняется в авиапиратстве и похищении людей в 1985-1987 годах. Суд принял решение арестовать преступника, в настоящий момент решается вопрос о его экстрадиции в Германию, сообщает Ekathimerini со ссылкой на заявление полиции.

Направляющийся из Афин в Рим Boeing 727 компании Trans World Airlines был захвачен 14 июня 1985 года. На борту самолета находились 145 пассажиров. Террористы приказали пилотам лететь в Бейрут и выдвинули требование: освободить заключенных мусульман из израильских и южно-ливанских тюрем.

Среди задержанных был певец Демис Русоса, а также восемь членов экипажа. Террористы держали пассажиров и экипаж в заложниках в течение 17 дней, сообщает Ekathimerini со ссылкой на заявление полиции.

Кроме Германии выдачи задержанного добиваются Соединенные Штаты. Во время захвата самолета был убит американский морской пехотинец, который оказывал сопротивление террористам.