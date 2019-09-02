Пропавшего на Эльбрусе школьника нашли «Лидеры России»

Пропавшего на Эльбрусе альпиниста из Череповца нашли живым. Семнадцатилетнего спортсмена обнаружили и спасли победители конкурса управленцев «Лидеры России» во время восхождения на гору.

По словам ответственного за безопасность экспедиции Александра Пятницына, подросток, предположительно, потерял сознание и провел ночь на вершине горы.

Первую медицинскую помощь пострадавшему оказала группа альпинистов из 17 человек, после чего было принято решение спускать юношу вниз с высоты 5,6 тысячи метров на высоту около пяти тысяч метров, где его забрали спасатели. Сейчас юношу осматривают врачи.

Молодой человек учится в 11-м классе школы города Череповец. Он отстал от группы, поднялся на вершину, а при спуске заблудился и потерял сознание.