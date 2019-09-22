СМИ: полиция Гонконга задержала 13-летнюю участницу митингов
Девочку задержали по делу о сожжении флага.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда
В Гонконге 13-летняя девочка была задержана местными полицейскими, которые расследовали дело о надругательстве над государственным флагом Китая, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
По данным правоохранителей, в ходе очередной акции протеста злоумышленники сорвали флаг с правительственного здания национальный флаг КНР, принялись его топтать и сожгли.
Больше никаких подробностей пока неизвестно.
Тем временем протесты в Гонконге продолжаются. В субботу протестующие собрались в торговом центре, чтобы спеть неофициальным «государственный гимн». После его исполнения протестующие также подняли руки, показывая пять пальцев - количество своих требований к правительству.