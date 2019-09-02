Усилить темпы: к строительству космодрома «Восточный» могут привлечь военных

Публично-правовая строительная компания Минобороны (ППК), создаваемая в рамках реформы военно-строительного комплекса, может быть привлечена к строительству объектов космодрома «Восточный». При этом речи о замене нынешнего подрядчика - компании ПСО «Казань» - речи не идет. Об этом сообщил заместитель председателя российского правительства Юрий Борисов.

«Публично-правовая компании (ППК) объединит все строительные активы Минобороны. Не исключаю, что эта ППК может стать подрядчиком работ по "Восточному"», - цитируют Борисова «Ведомости».

Вице-премьер отметил, что работ на «Восточном» очень много, и ПСО «Казань» также будет, чем заняться. Борисов лично побывал на площадке в июле и отметил, что темпы возведения объектов второй очереди правительство не удовлетворяют. Поэтому к работам должно быть привлечено больше специалистов и техники.

Кроме того, стало известно, что для решения накопившихся проблем космодром планирует посетить лично президент РФ Владимир Путин. Факт подготовки визита Путина подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Планируется, что сначала, 2 сентября, премьер-министр Дмитрий Медведев проведет совещание на эту тему с кабмином в Белом доме. А уже после этого Владимир Путин 6 сентября обсудит накопившиеся проблемы на самом космодроме.

В конце июля 2019 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что строителям космодрома на Дальнем Востоке мешают дожди, которые не прекращаются месяцами. Вода постоянно заливает котлован под стартовые сооружения, однако, по словам Рогозина, строительство укладывается в сроки. Все работы должны быть завершены в 2022 году, чтобы осталось время на подготовку к первому пуску «Ангары» в 2023 году.