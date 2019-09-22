Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Роскачестве назвали главную опасность детского питания

Карина Харитонова
23:07 22.09.2019
Эксперты исследовали 24 марки яблочного пюре и в трети из них обнаружили пестициды.  
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Эксперты Роскачества обнаружили опасные пестициды в детском питании, а именно в яблочном пюре. Именно с этого продукта педиатры рекомендуют начинать прикорм малышей. Фруктовые пюре молодые матери любят за удобство в использовании. В Роскачестве на исследование отобрали 24 марки - в трети нашли пестициды.

«Найденное количество пестицидов является следовым и могло попасть в продукцию в следствие обработки сырья пестицидами при выращивании, транспортировке или хранении», - заявила начальник отдела приема проб Роскачества Ольга Шнитцер.

Пестициды используются для роста урожая, но вырастить здорового ребенка вряд ли помогут, говорят эксперты. Детское питание относится к специализированной продукции и не каждое предприятие может его производить. К его оснащению и чистоте - особые требования.

«Требования и к качеству, и к компонентам определяется возрастом ребенка. Чем моложе возраст ребенка, тем строже требования к качеству и безопасности продукции детского питания», - рассказывает заведующая лаборатории возрастной нутрициологии ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи» Екатерина Пырьева.

Специалисты предупреждают, в детском пюре вообще не должно быть никаких добавок: красителей, консервантов, специй, сахара и соли. Содержание в такой продукции пестицидов, даже в остаточном количестве, не допустимо. Чувствительность растущего организма слишком высока. 

«Они могут вызвать желудочно-кишечные расстройства и аллергические реакции, точно по такой же аналогии, как у взрослых. За исключением того, что маленьким детям нужны меньшие концентрации, поэтому в норме должны быть исключены все пестициды из детского питания», - рекомендует врач-педиатр Елена Кешинян.

Есть некачественное детское питание, а есть и вовсе - псевдодетское, утверждают эксперты. Многие производители рисуют на своих этикетках мультипликационных героев. Это вместо номера свидетельства о госрегистрации. Ведь продукция, предназначенная для детского питания, получает свой сертификат качества.

«Любое обнаружение в продуктах детского питания превышения карается жестко, то есть продукция изымается, ну и потом определенным репрессиям подвергается производитель, как он допустил, что в продуктах детского питания появляются чужеродные вещества выше установленных нормативов», - констатирует главный внештатный диетолог Министерства Здравоохранения Виктор Тутельян.

За баночками с детским питанием эксперты советуют внимательно смотреть не только в магазине, но и дома. Сроки и условия хранения у каждой продукции свои. Например, яблочное пюре открытым хранится только час.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата22.09.2019, 18:53
Между молотом и наковальней: на что рассчитывает Киев, не подписывая «формулу Штайнмайера»
Дата22.09.2019, 13:36
Шойгу рассказал о появлении практики внезапных проверок боеготовности
Дата21.09.2019, 20:00
Трое россиян стали чемпионами мира по боксу в своих весовых категориях
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата20.09.2019, 05:00
Минобороны опубликовало яркие кадры применения ЗРК «Тор»
Дата22.09.2019, 01:35
Премьер Словакии напомнил о роли Советской армии в освобождении страны
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
23:33 В стране и мире
Видео
Дуэль на рогах: схватка двух оленей попала на видео
23:07 В стране и мире
Видео
В Роскачестве назвали главную опасность детского питания
22:10 Армия
«Нет почвы для дедовщины»: Шойгу рассказал о ситуации в современной армии
22:00 Прямая трансляция
Салют на Поклонной горе в честь освобождения Таллина. Прямая трансляция
21:55 Спорт
ЦСКА обыграл «Краснодар» и вышел на второе месте в чемпионате России
События дня
События дня
Центр-2019
МАКС-2019
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Снегопад и метель накрыли сочинский курорт «Роза Хутор»: видео
Видео
Массовая драка с охраной в ТК в Уфе попала на видео
Видео
Женщина с детьми на квадроцикле врезалась в забор в Подмосковье: видео
Пить или не пить: в России вводится «индекс самогона»
Видео
Удар «Змей Горыныча»: кадры применения установок УР-77 на учениях «Центр-2019»
Видео
Кадры попадания ракеты «Искандер-М» по цели в Казахстане: замедленная съемка
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.