На Кипре скончался российский турист

На курорте Протарас на востоке острова Кипр утонул турист из России. Мужчину без сознания обнаружили в море спасатели.

Турист 67 лет был найден в воде около 17:15 по местному времени (совпадает с московским). Его вытащили на берег и оказали первую медицинскую помощь. После россиянина транспортировали в медицинское учреждение, где врачи констатировали его смерть.

Точные причины гибели туриста станут известны в результате вскрытия, сообщает Reporter. По информации издания, это третья смерть в море вблизи острова 22 сентября: ранее там утонули 44-летний грек-киприот и 80-летний турист из Австрии.