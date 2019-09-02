Самое скоростное авто: Bugatti разогнали до 490 км/ч

Гиперкар Bugatti Chiron стал самым скоростным автомобилем в мире. Пилот марки Энди Уоллес на полигоне Эра-Лессин в Германии разогнался на специально подготовленном прототипе до 490,5 километра в час (305 миль в час).

Рекордный заезд проходил 2 августа текущего года. Машина стала первым серийным автомобилем в мире, который смог преодолеть отметку в 300 миль в час.

Bugatti Chiron - довольно новая модель. Она впервые была представлена весной 2016 года на автосалоне в Женеве.

У гиперкара под капотом установлен мотор W16 с четырьмя турбокомпрессорами объемом восемь литров и мощностью 1,5 тысячи лошадиных сил. Максимальная скорость авто ограничена электроникой на отметке 420 километров в час, сообщает пресс-служба компании.