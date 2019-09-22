Дуэль на рогах: схватка двух оленей попала на видео

Необычный поединок двух оленей привлек внимание смотрителей фермы в Тверской области. Два крупных самца сцепились рогами. Таким образом, комментируют специалисты, олени сражаются за внимание самки. Дуэль длилась не дольше минуты, после чего один из оппонентов сбежал с места боя.

Схватку снимали на видео из-за ограждения, а потом разместили в социальной сети. В это время года у этих животных период гона и подходить к ним близко опасно.

Ранее эту истину познал на себе смотритель южносахалинского зоопарка, который вошел в вольер в оленю и оказался прижат к земле мощным животным. Спасли мужчину его коллеги, внимание которых привлекли посетители зверинца.

В результате, мужчина отделался испугом и парой синяков. Однако, исход подобных встреч может быть другим, предупреждают охотоведы. Крупный самец оленя, вопреки распространенному мнению, что это пугливое животное, способен нанести тяжелейшие травмы человеку.