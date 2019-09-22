В США назвали повод для импичмента Трампа

Импичмент президента Соединенных Штатов Дональда Трампа возможен в случае подтверждения сообщений о его давлении на украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил председатель комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф.

По его словам, такое решение в данной ситуации является «единственным ответом».

«Если президент фактически отказывает в военной помощи (Украине) и в то же время запугиванием пытается добиться от иностранного лидера каких-то незаконных действий, очернения оппонента в предвыборной кампании, то, возможно, это (импичмент) будет единственным ответом», - сказал Шифф в эфире телеканала CNN.

Ранее американские СМИ сообщили, что Трамп по телефону неоднократно оказывал давление на Зеленского для того, чтобы последний «открыл расследование в отношении сына Джо Байдена». Американский лидер опроверг эту информацию, обвинив в происходящем Демократическую партию США, которая, по его словам, делает все, чтобы уволить прокурора, расследовавшего дело сына Байдена. Сообщения о «давлении» на Зеленского также прокомментировали на Украине.