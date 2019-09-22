В Москве отгремел салют в честь 75-летия освобождения Таллина от фашистов

На Поклонной горе в Москве отгремел салют в честь 75-летия освобождения Таллина от войск нацистской Германии. В небо запустили более полусотни видов фейерверков.

Запуск совершался из самоходных комбинированных пусковых салютных установок калибров от 105 до 310 мм. Звуковое сопровождение салюта обеспечила батарея пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны. Всего в небо взмыли более двух тысяч фейерверков.

К годовщине освобождения столицы Эстонии от фашистских захватчиков на сайте Министерства обороны РФ также открыли специальный мультимедийный раздел. В нем можно увидеть рассекреченные документы из Центрального архива ведомства.