Журналист рассказал о последнем сообщении от директора Заворотнюк

Журналист Сергей Майоров прокомментировал слухи, которые ходят вокруг здоровья актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк.

Он рассказал, что регулярно переписывается с директором артистки Мариной Потаповой. По словам журналиста, он связывался с ней, чтобы передать Анастасии привет и спросил о ее здоровье.

Потапова написала ему сообщение, в котором попросила не верить информации из СМИ.

«Не верь. Пресса сильно преувеличивает», - процитировал ее Майоров в эфире телеканала НТВ.

Ранее по слухам, Анастасии Заворотнюк диагностировали опухоль головного мозга. Состояние женщины резко ухудшилось в середине сентября. На прошлой неделе актриса оказалась в одной из онкологических клиник Москвы, где ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас, по данным СМИ, врачам удалось вывести Заворотнюк из критического состояния - ее перевели в обычную палату из реанимации.