Мадуро назвал организаторов покушений на него

На жизнь президента Венесуэлы Николаса Мадуро покушались несколько раз за последний год. Об этом сообщил сам Мадуро.

Несколько покушений было предпринято с момента попытки его убийства в 2018 году и их удалось предотвратить, рассказал он.

«Все они были организованы в Колумбии и с одобрения Вашингтона. Очень жаль, что они начали использовать чисто криминальные методы и пробуют совершить политическое убийство», - цитирует ТАСС слова лидера Венесуэлы в интервью телеканалу «Россия-1».

Попытка убить Мадуро была предпринята 4 августа 2018 года во время его речи на церемонии 81-й годовщины Национальной боливарианской гвардии. Рядом с трибуной прогремел взрыв. Покушение пытались совершить при помощи беспилотников со взрывчаткой.

Ранее президент рассказал, что в Венесуэлу собирались направить 32 наемника для его убийства. В организации замысла он обвинил бывшего президента Колумбии Альваро Урибе.