Путин резко высказался о чиновнице, оскорбившей жителей Тулуна
Владимир Путин раскритиковал главу пресс-службы правительства Приангарья Ирину Алашкевич, которую заподозрили в оскорблении пострадавших от наводнения жителей Иркутской области.
По словам президента, он об этой истории ничего не слышал.
«Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает», - заявил Путин.
Он выразил надежду, что глава региона Сергей Левченко примет соответствующее решение.
Напомним, на распространенной аудиозаписи женщина оскорбительно отзывается о жителях Тулуна, которые собрались на встречу с Путиным. В частности, она называет их «бичевней» и «быдлом».
Алашкевич этот материал назвала фальсификацией. Губернатор Иркутской области инициировал проведение служебного расследования.
Президент прибыл в Приангарье второго сентября для того, чтобы проверить ход восстановительных работ после наводнения. Путин провел совещание по вопросам жилищного обеспечения граждан, которые пострадали от наводнения, а также посетил среднюю общеобразовательную школу в Тулуне.