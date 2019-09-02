Путин резко высказался о чиновнице, оскорбившей жителей Тулуна

Владимир Путин раскритиковал главу пресс-службы правительства Приангарья Ирину Алашкевич, которую заподозрили в оскорблении пострадавших от наводнения жителей Иркутской области.

По словам президента, он об этой истории ничего не слышал.

«Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает», - заявил Путин.

Он выразил надежду, что глава региона Сергей Левченко примет соответствующее решение.

Напомним, на распространенной аудиозаписи женщина оскорбительно отзывается о жителях Тулуна, которые собрались на встречу с Путиным. В частности, она называет их «бичевней» и «быдлом».

Алашкевич этот материал назвала фальсификацией. Губернатор Иркутской области инициировал проведение служебного расследования.

Президент прибыл в Приангарье второго сентября для того, чтобы проверить ход восстановительных работ после наводнения. Путин провел совещание по вопросам жилищного обеспечения граждан, которые пострадали от наводнения, а также посетил среднюю общеобразовательную школу в Тулуне.