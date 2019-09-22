Сигнал Бэтмена появится на зданиях по всему миру: видео

В честь 80-летия с момента выхода первого комикса DC о Бэтмене на зданиях в 12 городах по всему миру появится «бэт-сигнал». Так, первыми изображение летучей мыши увидели жители и гости Берлина.

Фанаты комиксов собрались в субботу, 21 сентября, на Потсдамской площади в центре города.

Знак появится также на зданиях Нью-Йорка, Лондона, Монреаля, Парижа, Лос-Анджелеса, Мельбурна, Йоханнесбурга, Токио, Барселоны, Сан-Пауло и Мехико.

Вепрвые герой Бэтмена появился в комиксах в марте 1939. По сюжету комикса прожектор проецировал эмблему летучей мыши в ночном небе Готэма в моменты, когда его жителям была нужна помощь супергероя.

Официальный День Бэтмена отмечают 21 сентября.