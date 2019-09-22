В посольстве оценили перспективы иска отравленного британца к РФ

Посольство России прокомментировало данные о возможном иске отравленного в Эймсбери Чарли Роули. По информации дипведомства, речь идет о предварительных планах мужчины, а его адвокат рассматривает иск лишь как один из вариантов.

Ранее британская полиция сообщила об отравлении двух людей «неизвестным веществом» в городе Эймсбери, которые в дальнейшем были госпитализированы. Одна из пострадавших умерла, ее кремировали. Второго пострадавшего, 45-летнего Чарли Роули, вскоре выписали из больницы.

Позднее в Скотленд-Ярде заявили, что пострадавшие были отравлены тем же веществом, что и Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Это повлекло за собой обвинения Москвы со стороны Лондона. В Кремле это категорически отрицают.

По некоторым данным, Роули хочет отсудить у России около 80 миллионов рублей. Однако в российском дипведомстве напомнили, что Россия находится вне юрисдикции британских судов. К тому же, Москва предлагала помощь в расследовании отравления россиян, но Лондон от нее отказался.

При этом дипломаты поддерживают желание Роули установить виновных в его отравлении. В посольстве подчеркнули, что многие их вопросы уже долго остаются без ответов со стороны Лондона, а британские парламентарии и корреспонденты не пытаются узнать подробности расследования.

«Среди них и те, которые непосредственно касаются отравления Чарли Роули: где и когда он обнаружил злополучный флакон якобы с нервно-паралитическим веществом; где этот флакон находился с марта по июнь; имеет ли этот флакон отношение к инциденту в Солсбери, а если да, то почему он был найден в запечатанном и разобранном виде, и так далее», - говорится в сообщении дипведомства.

Пресс-секретарь посольства добавил, что ответы на эти вопросы должны давать не российские, а британские власти. В то же время, посол в Великобритании Александр Яковенко после встречи с Роули заявил, что тот не обвинял Россию в произошедшем.