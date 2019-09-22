Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Шел в кровавой одежде: в МВД раскрыли подробности задержания убийцы девушки в Саратове

Дарья Муромова
21:27 22.09.2019
Ранее выяснилось, что 18-летний молодой человек вечером 20 сентября подкараулил в подъезде дома свою подругу детства и нанес ей многочисленные удары ножом.
Шел в кровавой одежде: в МВД раскрыли подробности задержания убийцы девушки в Саратове
© Фото: solar_tae, Вконтакте

Студент из Саратова, которого подозревают в убийстве подруги детства из-за денежного долга, шел по улице в окровавленной одежде, когда его задержали правоохранительные органы. Об этом заявили в пресс-службе областного главка МВД.

Ранее выяснилось, что 18-летний молодой человек вечером 20 сентября подкараулил в подъезде дома свою подругу детства и нанес ей многочисленные удары ножом. Девушка скончалась на месте.

По данным следствия, ранее девушка заняла у молодого человека деньги, а после отказалась возвращать долг - это и стало мотивом для убийства. При этом подруга жертвы уверена, что никаких денег погибшая не брала - более того, те 2300 рублей, о которых идет речь, парень потратил сам, но не помнит этого, так как был пьян.

Обвиняемый свою вину полностью признал, его арестовали.

«Молодого человека недалеко от места преступления на улице задержали сотрудники патрульно-постовой службы УМВД по Саратову. Их внимание привлекла его одежда, она была с пятнами, похожими на кровь», - цитирует РИА Новости представителя правоохранительных органов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата22.09.2019, 18:53
Между молотом и наковальней: на что рассчитывает Киев, не подписывая «формулу Штайнмайера»
Дата22.09.2019, 13:36
Шойгу рассказал о появлении практики внезапных проверок боеготовности
Дата21.09.2019, 20:00
Трое россиян стали чемпионами мира по боксу в своих весовых категориях
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата20.09.2019, 05:00
Минобороны опубликовало яркие кадры применения ЗРК «Тор»
Дата22.09.2019, 01:35
Премьер Словакии напомнил о роли Советской армии в освобождении страны
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
22:10 Армия
«Нет почвы для дедовщины»: Шойгу рассказал о ситуации в современной армии
22:00 Прямая трансляция
Салют на Поклонной горе в честь освобождения Таллина. Прямая трансляция
21:55 Спорт
ЦСКА обыграл «Краснодар» и вышел на второе месте в чемпионате России
21:30 Армия
В Минобороны рассказали об инциденте с десантированием бронемашин под Оренбургом
21:27 В стране и мире
Шел в кровавой одежде: в МВД раскрыли подробности задержания убийцы девушки в Саратове
События дня
События дня
Центр-2019
МАКС-2019
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Снегопад и метель накрыли сочинский курорт «Роза Хутор»: видео
Видео
Массовая драка с охраной в ТК в Уфе попала на видео
Видео
Женщина с детьми на квадроцикле врезалась в забор в Подмосковье: видео
Пить или не пить: в России вводится «индекс самогона»
Видео
Удар «Змей Горыныча»: кадры применения установок УР-77 на учениях «Центр-2019»
Видео
Кадры попадания ракеты «Искандер-М» по цели в Казахстане: замедленная съемка
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.