Шел в кровавой одежде: в МВД раскрыли подробности задержания убийцы девушки в Саратове

Студент из Саратова, которого подозревают в убийстве подруги детства из-за денежного долга, шел по улице в окровавленной одежде, когда его задержали правоохранительные органы. Об этом заявили в пресс-службе областного главка МВД.

Ранее выяснилось, что 18-летний молодой человек вечером 20 сентября подкараулил в подъезде дома свою подругу детства и нанес ей многочисленные удары ножом. Девушка скончалась на месте.

По данным следствия, ранее девушка заняла у молодого человека деньги, а после отказалась возвращать долг - это и стало мотивом для убийства. При этом подруга жертвы уверена, что никаких денег погибшая не брала - более того, те 2300 рублей, о которых идет речь, парень потратил сам, но не помнит этого, так как был пьян.

Обвиняемый свою вину полностью признал, его арестовали.