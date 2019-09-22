Шел в кровавой одежде: в МВД раскрыли подробности задержания убийцы девушки в Саратове
Студент из Саратова, которого подозревают в убийстве подруги детства из-за денежного долга, шел по улице в окровавленной одежде, когда его задержали правоохранительные органы. Об этом заявили в пресс-службе областного главка МВД.
Ранее выяснилось, что 18-летний молодой человек вечером 20 сентября подкараулил в подъезде дома свою подругу детства и нанес ей многочисленные удары ножом. Девушка скончалась на месте.
По данным следствия, ранее девушка заняла у молодого человека деньги, а после отказалась возвращать долг - это и стало мотивом для убийства. При этом подруга жертвы уверена, что никаких денег погибшая не брала - более того, те 2300 рублей, о которых идет речь, парень потратил сам, но не помнит этого, так как был пьян.
Обвиняемый свою вину полностью признал, его арестовали.
«Молодого человека недалеко от места преступления на улице задержали сотрудники патрульно-постовой службы УМВД по Саратову. Их внимание привлекла его одежда, она была с пятнами, похожими на кровь», - цитирует РИА Новости представителя правоохранительных органов.