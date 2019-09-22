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В посольстве рассказали о состоянии попавших в ДТП в Турции граждан РФ

Дарья Муромова
20:10 22.09.2019
Врачи уверены, что госпитализацию пострадавших нужно продлить еще на одни сутки, а в зависимости от динамики их реабилитации будет принято решение о выписке.
В посольстве рассказали о состоянии попавших в ДТП в Турции граждан РФ
© Фото: Walter G. Allgöwer, http image broker.com #search, Globallookpress

Восемь граждан России остаются в больнице Турции после ДТП в Анталье. Об этом заявила пресс-атташе посольства РФ Ирина Касимова.

«По состоянию на 22 сентября в больницах под наблюдением врачей остаются восемь россиян. Сотрудники генконсульства посетили пострадавших, провели беседы с лечащими врачами, получили актуальную информацию о состоянии пациентов», - рассказала Касимова.

Врачи уверены, что госпитализацию пострадавших нужно продлить еще на одни сутки, а в зависимости от динамики их реабилитации будет принято решение о выписке.

В посольстве добавили, что российские дипломаты продолжают следить за ситуацией, пишет ТАСС.

Напомним, автобус с 22 туристами из России 21 сентября перевернулся в районе Аксу на юге Турции. 15 россиян получили травмы, семеро из них отказались от госпитализации и улетели домой. Известно, что полученные повреждения не опасны для жизни.

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