Шойгу рассказал о схемах Запада под прикрытием «демократии»

Соединенные штаты нередко обвиняют Россию в ведении «гибридных войн», но фактические войны ведет сам Запад. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Сейчас, например, оставляя Афганистан в полуразрушенном состоянии, американцы старательно устраивают суету в Венесуэле - тоже, разумеется, ради "торжества демократии"!» - сказал министр в интервью «МК».

Шойгу утверждает, что у Запада давно сформированы лекала и алгоритмы свержения любой неудобной для них законной власти в других странах. При этом делается это под прикрытием «демократии».

«Ну вот в какой стране, куда они "пришли с демократией", эта демократия прижилась: в Ираке, Афганистане или Ливии? Или в бывшей Югославии, которую они своими "демократическими" бомбардировками в 1999 году насильно расчленили на шесть стран», - считает Шойгу.

При таком положении, отмечает глава Минобороны, можно не удивляться, почему в Ливии, например, большинство месторождений нефти относится к подконтрольным США компаниям.