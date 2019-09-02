В Госдепе прокомментировали удары по Идлибу

Американская операция в сирийском Идлибе была «точным и целенаправленным» ответом террористам запрещенной в России сети «Аль-Каида», заявили в Госдепартаменте США.

«Мы видели российский комментарий об ударе против «Аль-Каиды» в Сирии (AQ-S), произведенном 31 августа. Эта операция была точечным и целенаправленным ответом лидерам AQ-S, ответственным за планирование атак, которые угрожают гражданам США, нашим партнерам и невинным гражданским лицам», - отметил представитель ведомства.

Напомним, российский Центр по примирению враждующих сторон заявил, что войска Соединенных Штатов 31 августа нанесли удар по провинции Идлиб, не предупредив Россию и Турцию, в то время как сирийская армия объявила о прекращении огня в этой зоне.

В России подчеркнули, что американский удар спровоцировал многочисленные жертвы и разрушения, а также поставил под угрозу сохранение режима прекращения огня, пишет РИА Новости.