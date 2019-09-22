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Опубликовано фото цветущего целебного растения в зоне отчуждения ЧАЭС

Дарья Муромова
19:04 22.09.2019
В комментарии к фото отмечается, что это одно из древних целебных растений.
Опубликовано фото цветущего целебного растения в зоне отчуждения ЧАЭС
© Фото: zapovidnyk2018, Facebook

Работники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника сфотографировали цветущую в зоне отчуждения пижму. Снимок был опубликован в Facebook.

В комментарии к фото отмечается, что это одно из древних целебных растений. В народе его называют «дикая рябина», «каравай» и «рай-цвет».

Пижма является неприхотливым цветком, потому что растет в полях, кустарниках, на берегах рек и лесных опушках.

Растение цветет с июня по сентябрь. Его ценят за лечебные свойства, которые способствуют очищению от паразитов, токсинов и радионуклидов.

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