Опубликовано фото цветущего целебного растения в зоне отчуждения ЧАЭС

Работники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника сфотографировали цветущую в зоне отчуждения пижму. Снимок был опубликован в Facebook.

В комментарии к фото отмечается, что это одно из древних целебных растений. В народе его называют «дикая рябина», «каравай» и «рай-цвет».

Пижма является неприхотливым цветком, потому что растет в полях, кустарниках, на берегах рек и лесных опушках.

Растение цветет с июня по сентябрь. Его ценят за лечебные свойства, которые способствуют очищению от паразитов, токсинов и радионуклидов.