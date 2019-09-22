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«Плата кровью»: подруга убитой девушки из Саратова рассказала о трагедии

Дарья Муромова
19:35 22.09.2019
Ранее появилась информация о том, что 18-летний студент вечером 20 сентября нанес своей подруге детства, по разным данным, от 50 до 134 ударов ножом.
«Плата кровью»: подруга убитой девушки из Саратова рассказала о трагедии
© Фото: solar_tae, Вконтакте

Подруга убитой в Саратове 18-летней девушки рассказала об СМС с угрозами, которые подозреваемый отправлял жертве.

Ранее появилась информация о том, что 18-летний студент вечером 20 сентября нанес своей подруге детства, по разным данным, от 50 до 134 ударов ножом. Девушка умерла на месте. Молодого человека оперативно задержали, против него завели уголовное дело.

По словам подруги жертвы, девушка была в гостях у подозреваемого за полтора месяца до убийства. Молодой человек обвинил ее в краже 2300 рублей. При этом друзья парня утверждали, что он сам потратил эту сумму и просто забыл, потому что был пьян.

«А он настаивал на том, что это она украла, отправлял ей за месяц до убийства СМС с угрозой, что он этого так не оставит и ей придется расплачиваться кровью», - заявила девушка.

Она добавила, что никаких конфликтов до этого у них не было.

Также подозреваемый убийца и погибшая жили в одном доме, но в разных подъездах. Они учились вместе с первого по девятый класс. Подруга жертвы добавила, что это был спокойный, малообщительный парень.

«Знаю, что его поймали на школьном дворе. Он один был. До того, как пойти на преступление, он написал мальчишкам в чат, что не может больше так жить и что они его больше не увидят», - цитирует слова девушки РЕН ТВ.

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