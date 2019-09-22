Трамп призвал Европу тратить больше денег на Украину

Президент США Дональд Трамп призвал Евросоюз выделять больше денег Украине. Об этом он заявил в Белом доме журналистам перед отправлением в Хьюстон.

«У Украины много проблем. Германия, Франция, весь ЕС должны выделять больше денег», - сказал Трамп.

Он добавил, что, по сравнению с Соединенными Штатами, европейские страны мало тратят на Украину, чему «он не рад», пишет ТАСС.

В июне Пентагон выделил 300 миллионов долларов на оборону Украины - на эту сумму Киев получит снайперские винтовки и гранатометы, радары, оборудование для связи и многое другое. Также в 2019 году Незалежной будет выделено 445 миллионов долларов по линии Госдепартамента.