Трамп призвал Европу тратить больше денег на Украину
Трамп считает, что, по сравнению с Соединенными Штатами, европейские страны мало тратят на Украину, чему «он не рад».
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Президент США Дональд Трамп призвал Евросоюз выделять больше денег Украине. Об этом он заявил в Белом доме журналистам перед отправлением в Хьюстон.
«У Украины много проблем. Германия, Франция, весь ЕС должны выделять больше денег», - сказал Трамп.
Он добавил, что, по сравнению с Соединенными Штатами, европейские страны мало тратят на Украину, чему «он не рад», пишет ТАСС.
В июне Пентагон выделил 300 миллионов долларов на оборону Украины - на эту сумму Киев получит снайперские винтовки и гранатометы, радары, оборудование для связи и многое другое. Также в 2019 году Незалежной будет выделено 445 миллионов долларов по линии Госдепартамента.