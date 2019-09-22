Японский журналист удивился неравнодушию россиян

Японский журналист Юити Онода рассказал, как российские граждане помогли ему после того, как его обокрали в Санкт-Петербурге.

Репортер решил поехать в Петербург, чтобы увидеться со знакомой. В свободное время он пошел в Эрмитаж, но там у него украли бумажник с деньгами и картами. Банк связался с Онода и заявил, что мошенник не смог снять денежные средства.

Журналист поехал на такси в полицию, а по дороге рассказал водителю о случившемся. Мужчину удивило, что таксист довез его бесплатно. Также ему не пришлось платить за билет на автобус, потому что кассирша подарила ему талон на две поездки, пишет Sankei Shimbun.

Японец добавил, что в Северной столице есть карманники, которые пользуются невнимательностью туристов, но незнакомцы готовы прийти на помощь в сложной ситуации. Он подчеркнул, что в России очень сильно развита взаимовыручка.