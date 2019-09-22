В Москве и области выпал град с мокрым снегом: видео

В некоторых районах Москвы и области сегодня прошел снег. В частности, он выпал на юго-западе столицы и в подмосковном Сергиевом Посаде.

Жители региона зафиксировали первые зимние осадки на видео. На кадрах видно, как небольшой град падает на землю, практически сразу же превращаясь в лужи.

Часть регионов России, тем временем, сегодня замело снегом. Так, жители Урала поделились в социальных сетях кадрами снегопада. В городе Иваново ночью также прошли осадки. А сочинский курорт «Роза Хутор» накрыла метель. Снег так рано там выпал впервые за последние пять лет.