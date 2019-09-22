В Брянске арестовали подозреваемого в убийстве сотрудника спецсвязи

В Брянске арестован сотрудник спецсвязи, который подозревается в убийстве двух коллег. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК России.

«Сотрудник спецсвязи, совершивший 19 сентября серию преступлений, заключен под стражу», - сказано в заявлении на сайте СК.

Отмечается, что мужчина арестован на два месяца.

В Брянске в ночь на 20 сентября произошло нападение на отдел специальной связи. В результате происшествия два сотрудника спецсвязи были застрелены.

Позднее подозреваемого в совершении двойного убийства задержали, им оказался 31-летний коллега убитых сотрудников спецсвязи.