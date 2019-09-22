Названы самые небезопасные пароли

Немецкая компания-разработчик антивирусов Avira выяснила, какой пароль является самым небезопасным и при этом одним из самых популярных.

Специалисты создали «приманку для хакеров», которая имитировала сигнал устройства из интернета - роутера или камеры безопасности. Хакеры получали доступ, вводя любую комбинацию логина и пароля. После этого Avira проанализировала, какие коды использовались чаще всего. В эксперименте невольно приняли участие 14 125 человек.

Выяснилось, что в 25,6% случаев при подборе хакеры оставляли оба поля пустыми. Следующими по популярности были логины и пароли, которые устанавливаются еще на производстве - это комбинации «admin/QWestM0dem» и «admin/airlive» (24%). Третье место (23,4%) заняли сочетания «admin/admin», «support/support» и «root/root», говорится на сайте компании.

Avira подчеркнула, что проблема заключается в производителях и разработчиках девайсов, а не в пользователях, которые ленятся поменять пароль. Отмечается, что люди зачастую не знают о хакерских атаках и не подозревают, что им нужно зайти в систему и изменить кодовое слово. Однако в компании все равно рекомендуют пользователям находить в Сети информацию об уязвимости их гаджетов.