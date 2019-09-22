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Грузовик пробил отбойник и вылетел на встречную полосу под Петербургом: видео

Татьяна Полуказакова
17:34 22.09.2019
В результате происшествия пострадал водитель большегруза.
© Видео: ru_chp, ВКонтакте © Фото: ru_chp, ВКонтакте

Самосвал вылетел на встречную полосу в Ленинградской области. Кадры с видеорегистратора появились в Сети.

Инцидент произошел 21 сентября на Новоприозерском шоссе. Грузовик завалился на бок и пробил отбойник, вылетев на встречку. При этом нескольким легковым автомобилям пришлось съехать на обочину, чтобы уйти от столкновения с самосвалом.

По данным сообщества в социальной сети «ВКонтакте», опубликовавшего видео, причиной инцидента стало лопнувшее у грузовика колесо.

В результате происшествия пострадал только водитель самосвала.

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