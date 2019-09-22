Грузовик пробил отбойник и вылетел на встречную полосу под Петербургом: видео

Самосвал вылетел на встречную полосу в Ленинградской области. Кадры с видеорегистратора появились в Сети.

Инцидент произошел 21 сентября на Новоприозерском шоссе. Грузовик завалился на бок и пробил отбойник, вылетев на встречку. При этом нескольким легковым автомобилям пришлось съехать на обочину, чтобы уйти от столкновения с самосвалом.

По данным сообщества в социальной сети «ВКонтакте», опубликовавшего видео, причиной инцидента стало лопнувшее у грузовика колесо.

В результате происшествия пострадал только водитель самосвала.