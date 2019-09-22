Между молотом и наковальней: на что рассчитывает Киев, не подписывая «формулу Штайнмайера»

В среду, 18 сентября, в Минске прошла встреча трехсторонней рабочей группы по Донбассу. На нее возлагались большие надежды, в частности, стороны должны были, наконец, письменно закрепить положения так называемой «формулы Штайнмайера», разработанной еще в 2016 году, в которой оговаривается проведение честных выборов в Донбассе как одно из важнейших условий мирного урегулирования.

Три года прежняя киевская власть отказывалась согласовывать формулу и, как следствие, саботировала дальнейшую работу «нормандской четверки», ибо без этого первого решения на пути к миру главам государств просто не о чем было дальше говорить. И вот теперь казалось, что стороны пришли к пониманию ситуации и все готово для настоящего прорыва. И тут Киев неожиданно идет в отказ. Причины этого шага пока не до конца понятны. Официально украинские представители то изображают непонимание, то ссылаются на какие-то технические сбои.

На деле же все сходятся в одном - Киев тянет время, но с какой целью? Возможно, чтобы следующую нормандскую встречу провести уже в расширенном составе - при участии Лондона и Вашингтона. И с точки зрения Киева определенный смысл в этом есть - на помощь Европы Украине рассчитывать уже не приходится - бывшие союзники уже открыто заявляют, что бесконечные жалобы Киева при полном нежелании что-либо менять Евросоюз утомили.

Эта встреча должна была стать настоящим прорывом в затянувшемся конфликте на востоке Украины. После пяти лет гражданской войны Киев наконец согласился провести честные выборы в Донбассе. И вот, когда представители Украины, республик Донбасса и России собрались за столом, и перо уже занесено над бумагой, неожиданно Киев дает задний ход.

Что именно не дает Киеву подписать соглашение, не ясно. Но вот последствия у произошедшего вполне очевидные: встреча «нормандской четверки», которая должна была состояться совсем скоро, снова под угрозой, ведь без реального прогресса говорить не о чем.

«Ситуация лишний раз подтверждает правоту позиции, которую занимает президент Путин, что встреча ради встречи вряд ли может быть результативной, и для того, чтобы собраться, сначала нужно проделать большую подготовительную работу», - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Политологи намекают, что Украина тянет время намеренно. И на то есть вполне осязаемая причина.

«Нормандский формат означает, что президент Украины сидит против трех людей, которые противостоят ему. Один - напрямую, двое других - косвенно», - заявил политолог Андрей Илларионов.

В отношениях Европы и Украины действительно повеяло холодком. Если раньше об усталости от Киева в Брюсселе говорили шепотом - кулуарно, то теперь не стесняются сказать в лицо. Выразителем общих настроений совершенно неожиданно для всех стала президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

«В Европе усталость от Украины становится заметнее. И причина этой усталости - в том, что мы много лет даем те же советы и не видим, чтобы Украина становилась менее коррумпированной, экономика - менее олигархической и так далее. Поэтому довольно естественно, что эти вопросы возникают. Задача новой власти - показать, что теперь развитие будет быстрее», - заявила она.

Пока Киев продолжает откладывать насущные вопросы на потом, Таллин потихоньку прячет за спину руку помощи. В четверг стало известно, что Эстония собирается вернуть въездную пошлину для украинцев, а за день до этого мэр эстонского города заявил, что в стране уже начали отчислять из школ и садиков детей украинских заробитчан. Украина в ответ заявляет, мол, не очень-то и хотелось. Сперва отказывается принимать участие в сессии ПАСЕ, а потом и вовсе посягает на святое - европейские ценности.

«У нас есть свои ценности, которые нужно сохранять и которые в Европе давно размыты. Украину непозволительно сравнивать ни с какой другой страной», - заявила депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Ирина Верещук.

На вопрос, на кого рассчитывать Киеву в столь щекотливой ситуации, у Зеленского есть готовый ответ: он уже давно предлагает пригласить к «нормандской группе» Великобританию и США. Политологи не исключают, что именно желание провести следующую встречу уже в расширенном формате стало реальной причиной срыва минских переговоров. Но если европейцам Киев откровенно надоел, стоит ли надеяться на то, что терпение американцев более велико? Пресса цитирует высокопоставленного чиновника администрации США, который, комментируя минские договоренности, запутался в том, что вообще происходит в Донбассе, и рассказал о неких «оккупированных российских территориях». Сам Трамп, как сообщает The Washington Post, едва ли заботится о Киеве больше.

«Позиция президента, в целом, что мы должны признать факт, что русские должны быть нашими друзьями, и кому есть дело до украинцев?» - говорится в материале издания.

Но есть и другое мнение: у Вашингтона действительно есть живой интерес на Украине. Только связан он не с украинской политикой, а с внутренней американской повесткой. Зеленский и рад бы стать миротворцем, но с заокеанской политикой вынужден считаться.

Когда Зеленский выступает с инициативами мирных процессов, мы понимаем, что на него давят и воздействуют совершенно разные факторы. С одной стороны, Трамп, который требует разобраться с делом Джо Байдена и его участием в украинских выборах, с другой - Сорос, у которого много «птенцов его гнезда» в украинском правительстве.

Как известно, «пишем Сорос, читаем - демократы»; им дружба Трампа с Зеленским и правда может быть не на руку. В пользу этой теории говорит недавно вскрывшаяся информация, вокруг которой в Вашингтоне разгорелся настоящий скандал. Газета The Washington Post опубликовала статью, в которой рассказывается о жалобе со стороны некоего разведчика, поданной лично на президента. Трамп якобы провел телефонный разговор с лидером некой страны, предположительно, Украины, и пообещал нечто такое, что встревожило американские спецслужбы. Трамп в ответ лишь отмахивается и недвусмысленно намекает на то, что из всей этой истории «торчат уши» демократов.

«Не важно, что я обсуждал, куда важнее пристальнее присмотреться к персоне Джо Байдена, который шантажировал Украину миллионами долларов, если она не уволит прокурора, ведущего дело, к которому причастен его сын», - заявил Трамп.

Сын Джо Байдена Хантер запомнился на Украине. Он получал по 50 тысяч долларов в месяц от украинской газовой компании «Бурисма», но вот чем там занимался, остается загадкой. А его отец в то же время в администрации Белого дома лоббировал выделение Украине финансовой помощи. Байден сложа руки не сидит, он уже потребовал опубликовать детали разговора и завести очередное дело на Трампа о давлении на украинского коллегу. Положение Зеленского незавидно: он словно между молотом и наковальней. С одной стороны - связка «демократы - Байден - Сорос», у которых, как известно, свои геополитические планы на Восточную Европу. С другой - Трамп, которому нужна правда о политическом конкуренте.

Как рассказал политолог Юрий Кот, если Зеленский сейчас начнет полностью подыгрывать Трампу, а нынешний президент США проиграет, то демократы, зная их бесчеловечность, быстро разберутся с украинским лидером. Если же он сделает ставку на демократов, а Трамп остается, то у Зеленского тоже могут быть серьезные проблемы, прежде всего, в международных отношениях.