«Личное дело»: как с помощью кубика Рубика раскрыть госсекреты США

На этой неделе в свет вышла книга мемуаров Эдварда Сноудена «Личное дело». Бывшего сотрудника АНБ знает весь мир, теперь мир узнал цену этой славы.

Книга «Личное дело» - это не только раскрытие государственных секретов, но и собственных. Жизнь на грани нервного срыва сказалась на здоровье - привела к приступам эпилепсии у Сноудена. Спустя шесть лет он чувствует себя спокойнее, но все равно опасается мести США. Долгое время Эдвард старался выходить из дома, хотя бы чуть-чуть изменив внешность: с помощью очков, бороды и другой маскировки.

«Я так почти уже не делаю. Ну или гораздо меньше. Но вы должны понимать, что в 2013 году я был человеком, за которым охотилось самое могущественное государство в мире. Они хотели, чтобы я исчез. Им было не важно, куда меня деть - в тюрьму или под землю. Они просто хотели, чтобы я сгинул и перестал говорить», - объяснил Сноуден.

Он не только раскрыл тайны ЦРУ, но еще и нанес удар по имиджу. Эдвард думал, что работает ради защиты страны. А оказалось, что система массовой слежки, доступа к почте и телефонам людей - опасный инструмент, а сами защитники - такие же агенты, как Сноуден - все чаще следили за своими женами, любовницами да и просто за красивыми женщинами.

«Негласное правило, как казалось, было таким: если вы обнаружили фото или видео обнаженной привлекательной цели или кого-нибудь из вступивших с ней в контакт, вы должны поделиться этим с другими парнями. Ну если, конечно, рядом не было женщин. Таким образом мы зарабатывали доверие друг друга: мы были повязаны одним преступлением», - написал бывший сотрудник АНБ в своей книге.

Еще одно откровение от Сноудена - все люди в мире, вне зависимости от национальности, веры и финансового положения, смотрят порнографию. Однако не это открытие, а разочарование в действиях спецслужб и привело его к мысли о побеге. Самым сложным было доказать существование системы «облака» - тотальной слежки и злоупотреблений. Нужны были факты. А как скопировать тайную информацию, если даже мобильные телефоны все сотрудники агентства национальной безопасности сдают при входе.

Оружием Эдварда Сноудена стал кубик Рубика. Он спрятал в нем карту памяти, сделал нечто похожее на жесткий диск и с его помощью постепенно выносил секреты из агентства. При этом Сноуден подарил всем своим коллегам похожие головоломки, чтобы охрана не догадалась. Похоже, сейчас кубик Рубика попал в список запрещенных предметов в агентстве.

Еще Сноуден прятал флешку в носки и за щеку - он был готов даже проглотить карты памяти, а однажды попытался вынести данные на старом ноутбуке. Его чуть было не поймали. Спросили, что несет, а он честно ответил - краду секреты.

Такой риск - требование XXI века и жизни в эпоху fake news. Это раньше было достаточно сбежать и сделать заявление о злоупотреблениях спецслужб. Так когда-то и поступили другие агенты ЦРУ - Мартин и Митчелл. Они попросили убежище в Советском Союзе в 1960 году и сбежали из США через Мексику.

Прошло почти 60 лет с момента их побега, но мотивация была такая же как и у Сноудена: разочарование в действиях собственных спецслужб. Например, программой по намеренным нарушениям границ Советского Союза самолетами США.

«Явный обман простых американцев. Полностью извращение фактов, в которых они убеждены, потому что они сидят на этой работе. Их дело рабочее, а публикация на простого американца, она дает не просто другую интерпретацию, она еще обвиняет безвинного. Поэтому сломали самолет, посадили, а он там бабочек ловил», - рассказала Галина Митчелл, вдова Бернона Митчелла.

За судьбой Эдварда Сноудена Галина не следила. Но уверена: у него все будет хорошо, если рядом будет надежный тыл - умная женщина. Похоже, Эдварду повезло. В мемуарах он откровенно пишет, как встретил свою будущую жену с помощью приложения для знакомств, как бросил ее, решив раскрыть тайны ЦРУ, как Линдси уже после побега Сноудена травили в американской прессе. За такие испытания Сноуден ожидал как минимум пощечину при встрече в Москве. Но два года назад Эдвард и Линдси поженились в России. Адвокат Сноудена Анатолий Кучерена был свидетелем на их свадьбе.

«Это было скромно. Я очень рад тому факту, что он женился. У него боевая подруга, которая молодец. Одним словом, она действительно достойна уважения. Поскольку, несмотря на такие события, на его преследование тотальное, она его не бросила, а приехала за ним сюда», - считает он.

Смелость Линдси особо выделяется на фоне напуганных Америкой стран мира. 27 государств отказались принять Сноудена. Он собирался лететь в Латинскую Америку - просить убежище в Эквадоре. Советовался по этому вопросу даже с Джулианом Ассанжем.

«Совет Джулиана Ассанжа был таким: Южная Америка - не обязательно будет тем местом, где он будет в безопасности. И это, на самом деле, правда. Посмотрите, что случилось с Джулианом. Его забрали прямо из посольства Эквадора. В стране сменился режим, а новое правительство не смогло поддержать Джулиана или не было готово это сделать», - рассказал Воган Смит, друг Джулиана Ассанжа.

Оказавшись в России, Сноуден не только изменил свое мнение о стране, но даже обрадовался русской зиме. Ведь шарф и шапка позволяют обмануть уличные видеокамеры. Он по-прежнему уверяет, что большой брат из Америки все видит.

«Это одна из самых красивых стран в мире, а люди дружелюбные и теплые. Когда я сюда приехал, я ничего этого не знал. Я был в ужасе от этого места. Потому что, конечно, нам же описывали это место как великую крепость врага. Понимаете. Так агенты ЦРУ видят Россию. И я не планировал сюда приезжать. Однако со временем и оценив все беспристрастно, я понимаю, как такие взгляды отличаются от реальности», - говорит Сноуден в России.

Свою книгу он писал шесть лет. А в США теперь хотят отобрать его заработок за мемуары. От Министерства юстиции был подан иск - сотрудник подписал контракт о неразглашении тайны. Так что любая возможность заработать на американских секретах - гонорар - подлежит изъятию и передаче в казну США. Сноудена это не очень волнует. Он живет в двухкомнатной квартире в Москве, путешествует, зарабатывает на выступлениях по интернету, учит русский язык. Свое место в истории Сноуден видит так: «Раньше я работал на правительство, а теперь на общество».