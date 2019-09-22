Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Личное дело»: как с помощью кубика Рубика раскрыть госсекреты США

Евгений Ксензенко
19:29 22.09.2019
Бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден рассказал новые подробности того, как американские спецслужбы следят за каждым из нас, а также, как ему живется в России, как он ездит в метро и как успел жениться в обычном московском ЗАГСе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Jörg Carstensen, dpa, Globallookpress

На этой неделе в свет вышла книга мемуаров Эдварда Сноудена «Личное дело». Бывшего сотрудника АНБ знает весь мир, теперь мир узнал цену этой славы.

Книга «Личное дело» - это не только раскрытие государственных секретов, но и собственных. Жизнь на грани нервного срыва сказалась на здоровье - привела к приступам эпилепсии у Сноудена. Спустя шесть лет он чувствует себя спокойнее, но все равно опасается мести США. Долгое время Эдвард старался выходить из дома, хотя бы чуть-чуть изменив внешность: с помощью очков, бороды и другой маскировки.

«Я так почти уже не делаю. Ну или гораздо меньше. Но вы должны понимать, что в 2013 году я был человеком, за которым охотилось самое могущественное государство в мире. Они хотели, чтобы я исчез. Им было не важно, куда меня деть - в тюрьму или под землю. Они просто хотели, чтобы я сгинул и перестал говорить», - объяснил Сноуден.

Он не только раскрыл тайны ЦРУ, но еще и нанес удар по имиджу. Эдвард думал, что работает ради защиты страны. А оказалось, что система массовой слежки, доступа к почте и телефонам людей - опасный инструмент, а сами защитники - такие же агенты, как Сноуден - все чаще следили за своими женами, любовницами да и просто за красивыми женщинами.

«Негласное правило, как казалось, было таким: если вы обнаружили фото или видео обнаженной привлекательной цели или кого-нибудь из вступивших с ней в контакт, вы должны поделиться этим с другими парнями. Ну если, конечно, рядом не было женщин. Таким образом мы зарабатывали доверие друг друга: мы были повязаны одним преступлением», - написал бывший сотрудник АНБ в своей книге.

Еще одно откровение от Сноудена - все люди в мире, вне зависимости от национальности, веры и финансового положения, смотрят порнографию. Однако не это открытие, а разочарование в действиях спецслужб и привело его к мысли о побеге. Самым сложным было доказать существование системы «облака» - тотальной слежки и злоупотреблений. Нужны были факты. А как скопировать тайную информацию, если даже мобильные телефоны все сотрудники агентства национальной безопасности сдают при входе.

Оружием Эдварда Сноудена стал кубик Рубика. Он спрятал в нем карту памяти, сделал нечто похожее на жесткий диск и с его помощью постепенно выносил секреты из агентства. При этом Сноуден подарил всем своим коллегам похожие головоломки, чтобы охрана не догадалась. Похоже, сейчас кубик Рубика попал в список запрещенных предметов в агентстве.

Еще Сноуден прятал флешку в носки и за щеку - он был готов даже проглотить карты памяти, а однажды попытался вынести данные на старом ноутбуке. Его чуть было не поймали. Спросили, что несет, а он честно ответил - краду секреты.

Такой риск - требование XXI века и жизни в эпоху fake news. Это раньше было достаточно сбежать и сделать заявление о злоупотреблениях спецслужб. Так когда-то и поступили другие агенты ЦРУ - Мартин и Митчелл. Они попросили убежище в Советском Союзе в 1960 году и сбежали из США через Мексику.

Прошло почти 60 лет с момента их побега, но мотивация была такая же как и у Сноудена: разочарование в действиях собственных спецслужб. Например, программой по намеренным нарушениям границ Советского Союза самолетами США.

«Явный обман простых американцев. Полностью извращение фактов, в которых они убеждены, потому что они сидят на этой работе. Их дело рабочее, а публикация на простого американца, она дает не просто другую интерпретацию, она еще обвиняет безвинного. Поэтому сломали самолет, посадили, а он там бабочек ловил», - рассказала Галина Митчелл, вдова Бернона Митчелла.

За судьбой Эдварда Сноудена Галина не следила. Но уверена: у него все будет хорошо, если рядом будет надежный тыл - умная женщина. Похоже, Эдварду повезло. В мемуарах он откровенно пишет, как встретил свою будущую жену с помощью приложения для знакомств, как бросил ее, решив раскрыть тайны ЦРУ, как Линдси уже после побега Сноудена травили в американской прессе. За такие испытания Сноуден ожидал как минимум пощечину при встрече в Москве. Но два года назад Эдвард и Линдси поженились в России. Адвокат Сноудена Анатолий Кучерена был свидетелем на их свадьбе.

«Это было скромно. Я очень рад тому факту, что он женился. У него боевая подруга, которая молодец. Одним словом, она действительно достойна уважения. Поскольку, несмотря на такие события, на его преследование тотальное, она его не бросила, а приехала за ним сюда», - считает он.

Смелость Линдси особо выделяется на фоне напуганных Америкой стран мира. 27 государств отказались принять Сноудена. Он собирался лететь в Латинскую Америку - просить убежище в Эквадоре. Советовался по этому вопросу даже с Джулианом Ассанжем.

«Совет Джулиана Ассанжа был таким: Южная Америка - не обязательно будет тем местом, где он будет в безопасности. И это, на самом деле, правда. Посмотрите, что случилось с Джулианом. Его забрали прямо из посольства Эквадора. В стране сменился режим, а новое правительство не смогло поддержать Джулиана или не было готово это сделать», - рассказал Воган Смит, друг Джулиана Ассанжа.

Оказавшись в России, Сноуден не только изменил свое мнение о стране, но даже обрадовался русской зиме. Ведь шарф и шапка позволяют обмануть уличные видеокамеры. Он по-прежнему уверяет, что большой брат из Америки все видит.

«Это одна из самых красивых стран в мире, а люди дружелюбные и теплые. Когда я сюда приехал, я ничего этого не знал. Я был в ужасе от этого места. Потому что, конечно, нам же описывали это место как великую крепость врага. Понимаете. Так агенты ЦРУ видят Россию. И я не планировал сюда приезжать. Однако со временем и оценив все беспристрастно, я понимаю, как такие взгляды отличаются от реальности», - говорит Сноуден в России.

Свою книгу он писал шесть лет. А в США теперь хотят отобрать его заработок за мемуары. От Министерства юстиции был подан иск - сотрудник подписал контракт о неразглашении тайны. Так что любая возможность заработать на американских секретах - гонорар - подлежит изъятию и передаче в казну США. Сноудена это не очень волнует. Он живет в двухкомнатной квартире в Москве, путешествует, зарабатывает на выступлениях по интернету, учит русский язык. Свое место в истории Сноуден видит так: «Раньше я работал на правительство, а теперь на общество».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата22.09.2019, 18:53
Между молотом и наковальней: на что рассчитывает Киев, не подписывая «формулу Штайнмайера»
Дата22.09.2019, 13:36
Шойгу рассказал о появлении практики внезапных проверок боеготовности
Дата21.09.2019, 20:00
Трое россиян стали чемпионами мира по боксу в своих весовых категориях
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата20.09.2019, 05:00
Минобороны опубликовало яркие кадры применения ЗРК «Тор»
Дата22.09.2019, 01:35
Премьер Словакии напомнил о роли Советской армии в освобождении страны
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
20:40 В стране и мире
Шойгу рассказал о схемах Запада под прикрытием «демократии»
19:49 Вопросы истории
МИД объяснил заключение пакта Молотова - Риббентропа
19:38 В стране и мире
статья
Истина где-то рядом: что скрывают на «Зоне 51» и к чему привел «штурм»
19:35 В стране и мире
«Плата кровью»: подруга убитой девушки из Саратова рассказала о трагедии
19:35 В стране и мире
Видео
Впервые за семь лет увидел дочь: в деле Бута наметилась светлая полоса
События дня
События дня
Центр-2019
МАКС-2019
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Снегопад и метель накрыли сочинский курорт «Роза Хутор»: видео
Видео
Массовая драка с охраной в ТК в Уфе попала на видео
Видео
Женщина с детьми на квадроцикле врезалась в забор в Подмосковье: видео
Пить или не пить: в России вводится «индекс самогона»
Видео
Удар «Змей Горыныча»: кадры применения установок УР-77 на учениях «Центр-2019»
Видео
Кадры попадания ракеты «Искандер-М» по цели в Казахстане: замедленная съемка
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.