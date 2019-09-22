Истина где-то рядом: что скрывают на «Зоне 51» и к чему привел «штурм»

Все началось в конце июня, когда обычный американец из Калифорнии в шутку предложил напасть на базу и посмотреть наконец, какая она - внеземная жизнь. Он создал страничку в Facebook под девизом «Они не остановят нас всех» и кинул клич: всем неравнодушным собраться в Неваде и пойти на штурм зоны.

К назначенному дню, 20 сентября, группа активистов насчитывала уже два миллиона человек. Все окрестные городки вокруг базы заполнились людьми, и тут уже американские власти испугались. За несколько дней до начала штурма воздушное пространство над базой закрыли, за воротами установили барьер с шипами, обнесли территорию дополнительными рядами колючей проволоки и предупредили: если штурм будет, военные откроют огонь.

Но в «час икс» из нескольких миллионов к воротам пришла лишь пара тысяч человек и обошлось без стрельбы. Но те, кто приехал, по-прежнему уверены: мы не одни во вселенной, и тайны «Зоны 51» будут раскрыты.

Без шуток: инопланетяне сейчас даже козырь в самой интересной игре - выборах президента США в 2020 году. Масла в огонь подлил конкурент Трампа, один из лидеров демократической партии Берни Сандерс: «Выберете меня, расскажу о пришельцах все».

Но пока Сандерс не раскрыл карты, приходится опираться на масскульт и надежды уфологов. А они главным образом сосредоточены в 130 километрах от Лас-Вегаса в пустыне Невады. Сверхсекретный объект располагается на южном берегу сухого соленого озера Грум-Лейк, официально это - удаленное подразделение военно-воздушной базы Эдвардс.

Приближаться к «Зоне 51» запрещено на сотни миль вокруг, в том числе и по воздуху. Спутниковые снимки скупы до крайности: какие-то объекты инфраструктуры и что-то похожее на посадочную полосу. Очевидно, если там что-то и есть, то все под землей скрыто.

Само существование базы правительство США неохотно признало в 2013 году. А домыслы о ней изучаются с ранних 70-х. В 80-е они уже оформились в кино, включая, к примеру, знаменитый «Ангар 18» - фильм о сбитом НЛО и спрятанном американскими властями на секретной базе в Неваде. С тех пор подобных историй снято с десяток, а ясности все нет.

В августе 2013 года, напомним, Пентагон заявил: объект существует и относится к зоне военных операций. Там разрабатываются и испытываются экспериментальные летательные аппараты.

Просочилась в СМИ и другая информация: объект фигурирует в официальных документах под кодовыми названиями: Райское ранчо, Родной Аэропорт, Сказочная страна. Уфологи схватились за сердце: значит, в «Зоне 51» не просто сломанный корабль, а целое конструкторское бюро, в котором пришельцы помогают землянам, то есть американцам, конструировать воздушный флот.

Предположение, впрочем, не лишенное оснований: по неподтвержденным, естественно, данным, именно здесь создавался и испытывался знаменитый стелс-бомбардировщик Northrop B-2 Spirit. Представьте, такое своими глазами увидеть в конце 80-х? Даже сейчас, увидев такое в небе, не сразу сориентируешься, что происходит.

Тем временем конспирологи, уверенные, что без внеземной помощи такого не придумать, рассказывают: сейчас в зоне испытывают еще один сверхсекретный стратегический самолет SR-91 Aurora, развивающий скорость до 20 тысяч километров в час.

Теорию заговора периодически подогревают очевидцы. То тут видели светящийся объект рядом с базой, то там завис загадочный шар. Любимая поговорка жителей Невады - «у нас там происходят вещи не из нашего мира».

Все указывает на то, что истина где-то рядом...