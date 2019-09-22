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134 удара ножом: СМИ узнали подробности жестокого убийства девушки из-за долга в Саратове

Дарья Муромова
17:21 22.09.2019
Подозреваемый в убийстве является студентом Саратовской государственной юридической академии.
134 удара ножом: СМИ узнали подробности жестокого убийства девушки из-за долга в Саратове
© Фото: solar_tae, Вконтакте

Подозреваемый в убийстве 18-летней девушки в Саратове из-за денежного долга нанес ей 134 удара ножом. Об этом пишет ИА «Версия-Саратов».

Напомним, 20 сентября в одном из домов Саратова было обнаружено тело молодой девушки с множеством ножевых ранений. По предварительной версии, убийцей оказался ее друг детства, которому она задолжала две тысячи рублей. Молодой человек жил в соседнем подъезде и, по данным СМИ, рассчитывал на более близкие отношения с жертвой.

Сотрудники правоохранительных органов после обнаружения тела начали проводить поквартирный обход и на одной из лестничных площадок нашли молодого человека, сильно перепачканного кровью.

Подозреваемый является студентом Саратовской государственной юридической академии, его уже задержали следователи.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подробности ЧП выясняются.

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