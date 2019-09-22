Впервые за семь лет увидел дочь: в деле Бута наметилась светлая полоса

Россиянин Виктор Бут, отбывающий срок в американской тюрьме Марион, впервые за 7 лет смог увидеть своих жену и дочь. Бут, которого американские власти записали в оружейные бароны, находится в одной из самых строгих тюрем Штатов. Москва не раз подавала апелляции и настаивала на его экстрадиции, но Вашингтон неизменно отвечал отказом.

И только теперь наметились подвижки: Алле Бут впервые за долгие годы было позволено свидание.

«Конечно, нам позволили обняться. И все прекрасно знали, что мы не виделись 8 лет, что мы к этой встрече стремились долго. Они знали, кто такой Виктор, что к нему едет семья из России. Поэтому они нам позволили и обниматься, и за руки подержаться», - рассказала о первой встрече Алла.

Казалось бы, что тут сложного - просто прилететь на свидание. Однако на Бута сразу навесили ярлык - особо опасен. Его содержали в максимально строгих условиях вместе с по-настоящему злостными преступниками.

«На первый запрос консульства был отказ, затем подключилось посольство в Вашингтоне, потом был визит в Госдепартамент. Потом нам дирекция тюрьмы выделила два дня. С 8 до 13 можем встречаться», - говорит супруга Виктора Бута.

Если проанализировать последние события в мировой политике, то шаг навстречу родственникам Виктора Бута - это, возможно, следствие потепления в отношениях между Западом и нашей страной.

К примеру, президент Франции Макрон говорил о том, что нужно пересмотреть подход к взаимодействию между Россией и ЕС. А Дональд Трамп не так давно заявил - он хочет возрождения формата G8. То есть американский президент за то, чтобы Россия вернулась, и большая семерка снова стала восьмеркой.

Если рассуждать, учитывая все эти обстоятельства, то вполне логичным выглядит и то, что Алле Бут, спустя долгие годы, позволили видеться с мужем целых четыре дня в неделю.

«Американцы достаточно корректно себя повели. Правда, задержали встречу минут на 30. Абсолютно дружелюбно провели нас. Встреча проходила в комнате свиданий. Они смогли рассказать друг другу, что произошло за эти годы. Она ничего не передала ему: это запрещено. Мы подписали кое-какие консульские документы, чтобы оказать ему консульскую помощь», - объяснил Артем Тевасян, сотрудник генконсульства России в Нью-Йорке.

Теперь Виктору Буту позволяют чуть больше, чем раньше. Он может выращивать в тюрьме овощи, получает книги, газеты. И условия содержания получше: нет тесных камер, прогулки.

«Виктор пользуется весной газоном, как своим огородом, чтобы пополнить баланс витаминов. При таком питании вряд ли кто-то там останется здоровым и не возникнут проблемы со здоровьем», - поделилась Алла Бут.

А адвокаты пока осторожничают, но намекают - возможно, им удастся сдвинуть дело с мертвой точки. На языке юристов это называется вновь открывшимися обстоятельствами.

«Оправдание может быть достигнуто, если тот человек, с которым Виктор якобы вступил в сговор, даст показания насчет того, что он был правительственным информатором», - объясняет адвокат Алексей Тарасов.

Тот человек - это Эндрю Смулян, и он вместе с Виктором Бутом проходил по громкому делу. Бута арестовали в 2008-м в Таиланде после секретной операции американских спецслужб и вывезли в США, а в 2011 году осудили на 25 лет. В Штатах посчитали, что Бут якобы собирался продать оружие колумбийским повстанцам из ФАРК. А повстанцы эти - опять же, якобы - хотели устроить серию нападений на американцев. Причем заокеанской Фемиде, чтобы посадить Бута надолго, хватило показаний лишь одного человека - того самого Эндрю. В суде Смулян утверждал, что вступил в сговор с россиянином.

«Сговора не было - доказательства об этом говорят прямо. Тот человек, с которым Виктор Бут якобы вступил в сговор, на самом деле являлся правительственным агентом, он заранее знал об операции, следовательно, не имел преступных намерений, а значит сговориться с ним было невозможно», - заявил адвокат Алексей Тарасов.

Действительно, адвокаты Бута считают, что Эндрю Смулян на самом деле - тайный агент американской спецслужбы. Но зачем ему было разыгрывать такую хитрую партию? При чем здесь вообще Бут, если, как утверждают защитники, против него не нашлось достаточных доказательств? А еще адвокаты уверены, что в 2008-м на Таиланд давили из-за океана. И все ради того, чтобы королевство выдало Бута американцам.

«В деле есть письмо американских конгрессменов, адресованное тайским политикам. Там говорится, что Таиланд, который является партнером НАТО, не может не выдать Бута. Если Таиланд не выдаст, то это нанесет урон отношениям с США», - уверен адвокат.

Приоткрыть завесу тайны насчет вмешательства могли бы, например, бывшие представители американских спецслужб или влиятельные адвокаты. Однако в переписке с журналистами причастные к делу ясно дали понять - история очень серьезная и они не хотят рисковать своей свободой. По делу Виктора Бута недавно высказалась только судья, которая отправила россиянина за решетку.

«Судья Шира Шиндлер недавно ушла в отставку. И после отставки в одном из своих интервью она заявила, что считает, что ее приговор, вынесенный Виктору Буту - чрезмерный и неадекватный», - рассказала Алла Бут.

Она останется в США еще на полтора месяца. Все это время Алла будет навещать супруга и консультироваться с адвокатами. К делу российского гражданина сейчас подключились новые защитники, которые верят в то, что Бут может выйти на свободу раньше положенного.