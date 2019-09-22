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Пьянству - бой: как депутаты решили перекрыть «алкогольный вентиль»

Игорь Балдин
19:22 22.09.2019
Парламентарии подготовили несколько инициатив борьбы россиян с пьянством, в том числе запрет на онлайн-торговлю, повышение возрастного ценза и закрытие так называемых «наливаек».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Frank May, picture alliance, Globallookpress

В последние дни тема потребления алкоголя обсуждается крайне активно. Причина тому - сразу несколько новых инициатив по ограничению продажи горячительных напитков. Это и закрытие питейных заведений площадью меньше 20 квадратных метров вблизи жилых домов, и запрет на продажу крепкого алкоголя лицам младше 21 года, и установление четких правил в торговле алкоголем через интернет.

Маленьких баров по стране тысячи, а бизнес-схема у всех одна: арендуешь комнату, можно даже размером 5х5 квадратных метров, покупаешь дешевый алкоголь, ставишь столик - выходит уже не магазин, а бар, где спиртным торгуют круглые сутки.

Такие бары депутаты называют «наливайками». На этой неделе они твердо решили раз и навсегда перекрыть таким барам вентиль. На заседании комитета Госдумы по экономической политике после долгого совещания депутаты решают закрыть все небольшие бары, расположенные в жилых домах от 20 квадратных метров и меньше, таких заведений в России - около 10 тысяч. Законопроект рекомендуют к первому чтению, в правительстве идею поддержат.

Восемнадцатилетним пить спиртные напитки рано - это инициатива Госдумы. Депутаты предлагают повысить возрастной ценз и продавать алкоголь только тем, кто не младше 21 года.

Любопытно, что, пока офлайн принимают запретительные законы, онлайн творится настоящий хаос. Купить бутылку может каждый желающий, достаточно просто поставить галочку, что тебе есть 18 лет. В Минпромторге решили это исправить. Там собираются приструнить Сеть - готовят законопроект, который будет регулировать интернет-торговлю алкоголем. Продавец должен зарегистрироваться в ЕГАИС, раз в месяц отчитываться перед налоговой и обязательно проверять паспортные данные покупателя.

Сайты, торгующие алкогольной продукцией, будут находиться в одной доменной зоне ЕГАИС. Все сайты вне этой зоны будут считаться нелегалами, Роскомнадзор будет их блокировать.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко уверен, что новые законы продвигают алкогольное лобби. Контролировать на деле они никого не смогут, зато все онлайн-продажи разом легализуют.


«Онлайн-продажи - это улучшение доступности. Мне даже не надо будет спускаться в мятых брюках и домашних тапочках в магазин на первом этаже, мне все домой принесут... Что касается Минпромторга, то я бы посоветовал им меньше быть под влиянием устремлений алкогольного лобби нашей страны. И больше думать о государстве, народе, экономике», - сказал Онищенко.

Пить или не пить - так вопрос стоял во времена Николая II, накануне Первой мировой он запретил продажу спирта в Российской Империи, но царский сухой закон быстро растворился на дне самогонного аппарата точно так же, как и в перестройку. Поэтому в 21 веке запрещают пить не спеша, постепенно закручивая «алкогольный вентиль».

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