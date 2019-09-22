«Бесполезный щит»: почему защищенные Америкой саудовские НПЗ оказались максимально уязвимыми

В центре пристального внимания всю неделю был Ближний Восток. Там параллельно развивались и переплетались две сюжетные линии, от которых сейчас зависит спокойствие или, наоборот, неспокойствие всего мира.

В Анкаре состоялась встреча в так называемом астанинском формате. Лидеры России, Турции и Ирана перед журналистами пожали друг другу руки. Вне всяких сомнений, теперь так выглядит тройка главных игроков в решении сирийского вопроса. Еще несколько лет назад трудно было представить, например, что член НАТО, Турция, вместе с Ираном потребует от США вывода войск из Сирии. Что вот так, за одним столом, они будут решать сложнейшую геополитическую проблему десятилетия.

Трехсторонний саммит по Сирии в Анкаре показал, что размытых формулировок больше нет. Трамп должен выполнить обещание и вывести войска, Израиль - прекратить бомбардировки сирийских территорий. Утвержден состав конституционного комитета, который должен принять новую конституцию Сирии. А уничтожение террористов в провинции Идлиб - это лишь дело времени.

Стабилизировать ситуацию в Сирийской Арабской Республике, заявляют лидеры России, Турции и Ирана, можно будет, лишь когда вся ее территория вернется под контроль действующих властей. Но если конфликт в Сирии сходит на нет, то, по закону сохранения энергии, он обязательно должен возникнуть в другом месте.

Саммит в Анкаре прошел на фоне мощнейшей атаки беспилотников йеменских повстанцев на саудовские нефтяные объекты.

Владимир Путин даже, в шутку, предложил властям Саудовской Аравии купить у России комплексы ПВО С-300 и С-400.

«Мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии. А политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение. Так, как в свое время сделали это руководители Ирана, закупив С-300, и так, как сделал президент Эрдоган, закупив у России новейшие комплексы ПВО С-400 "Триумф"», - сказал президент.

Удары беспилотников по саудовским НПЗ в Абкайке и Хурайсе оказались настолько точными, что вызвали шок не только у Эр-Рияда, но и у их лучших друзей по ту сторону Атлантики. Реакция США была мгновенной и безапелляционной: это - Иран. Дональд Трамп обещает Исламской Республике пропорциональный ответ.

«Есть множество вариантов. Радикальный вариант и варианты не столь резкие. Посмотрим. Мы сейчас в очень сильной позиции. Под радикальным вариантом я имею в виду войну, но мы его не рассматриваем», - заявил американский лидер.

Признание йеменских повстанцев-хуситов в том, что именно они ответственны за бомбардировку, США оставляют без внимания. За доказательствами причастности именно Ирана в срочном порядке отправляется в Эр-Рияд госсекретарь Майк Помпео.

«Я думаю, это предельно ясно. И в регионе абсолютное согласие по поводу того, что мы точно знаем, кто предпринял это нападение - это был Иран. И я не слышал, чтобы кто-то в регионе хоть на секунду усомнился в этом», - высказался Помпео.

Эр-Рияд утверждает, что в атаке участвовали 18 беспилотников и 7 крылатых ракет. Саудовские военные представили фотографии частей дронов и крылатых ракет якобы иранского производства.

«Атака осуществлялась с севера и, без сомнения, была организована Ираном», - выразил уверенность представитель Минобороны, полковник ВС Саудовской Аравии Турки аль-Малк.

Вице-президент Майкл Пенс заявляет: американские войска приведены в полную боевую готовность. Военные представляют президенту список целей на иранской территории.

«После этой необоснованной атаки на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии я обещаю вам - мы готовы. Как сказал президент: мы ни с кем не хотим войны. Но Соединенные Штаты готовы. Мы в боевой готовности. И мы готовы защищать наши интересы и наших союзников в регионе», - заявил он.

Отвечать, почему американские системы ПРО не смогли защитить нефтяные объекты саудитов, пришлось госсекретарю Помпео в Эр-Рияде. Крайне неприятный вопрос, если учесть, что Саудовская Аравия - самый крупный покупатель американского оружия. Сумма последнего контракта составила 110 миллиардов долларов.

«Послушайте, мы видим, что системы противовоздушной обороны по всему миру всегда работают с переменным успехом. Даже лучшие из них не всегда справляются. Мы будем работать над тем, чтобы подобные атаки больше не имели успеха», - объяснил Помпео.

Такой ответ вполне можно было бы принять, если бы речь шла о работе одной установки. Но север королевства сейчас охраняют 88 пусковых установок Patriot последних модификаций PAC-2 и PAC-3. В акватории Персидского залива дежурят три американских эсминца с системой ПРО Aegis. Американский противовоздушный щит оказался не просто дырявым, а бесполезным.

«Она могла не сработать по двум причинам: либо она никудышная и не имеет никакой эффективности, либо ее кто-то отключил на момент удара. Так как нефтеперерабатывающие заводы находятся в непосредственной близости от баз США, то системы должны были сработать в любом случае, но их эффективность на сегодняшний день оказалась низкой. Если говорить о системах Patriot в предыдущих конфликтах, то в Ираке они показали 0,6 коэффициент поражения», - добавил референт Министерства обороны РФ, герой России Рустем Клупов.

Коэффициент 0,6 - это значит, что из 100 пусков ракеты всего 60 попаданий. У российских современных комплексов ПВО этот коэффициент достигает уже 0,9. Через сутки после взрывов на саудовских НПЗ буквально взрываются мировые биржи. Цена на нефть взлетела почти на 14%. В результате взрывов добычу нефти пришлось сократить вдвое. Все обвинения в свой адрес Иран отвергает.

Власти Исламской Республики заявляют, что готовы отразить любую агрессию.

«Я ответственно заявляю, что мы не желаем вступать в военное противостояние. Мы считаем, что война, развязанная из-за лжи, ужасна и принесет много жертв. Но мы без промедления готовы защищать нашу страну», - говорит министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Дональд Трамп заявляет, что США могут нанести удары сразу по 15 объектам на территории Ирана, но делать этого не торопятся. Большинство экспертов уверены, что угрозами все и ограничится.

«Иран, если будет какой-то военный конфликт, рвет на куски не только Саудовскую Аравию, но и все монархии Персидского залива как тузик грелку. Саудовцы это прекрасно знают. Трамп воевать не хочет», - уверяет президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.

Даже если глава Белого дома все же решится, то российские системы ПВО, которые есть на вооружении у Ирана, могут стоить американским военным больших потерь. А значит, самому Трампу придется забыть о новом президентском сроке.