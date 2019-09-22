«Москва» и «Армия»: как невинные футболки стали «диверсией» в Латвии

В Латвии на неделе разразился скандал: новая «страшная российская угроза» - футболки и свитшоты с триколором и надписями «Москва» и «Армия». Во всем этом власти Латвии увидели диверсию. По их мнению, такая атрибутика создает ощущение принадлежности к российским военным силам и «продвигает агрессивную политику Москвы».

Истерия началась с поста бдительной жительницы Риги. Ее возмутили даже бирки - на них сначала надпись на русском, а лишь потом на латышском.

«Они были здесь, посмотрели, что мы продаем, какая символика, на чем есть российские флажки, на каких языках написано», - рассказала директор магазина одежды в Риге Кристина Штикане.

Одежда, которая взбудоражила Латвию, - коллаборация бренда рэпера Тимати и магазина «Армия России» Министерства обороны.

«Обидно, что на государственном уровне ведется такая политика. Мы ведь братские народы», - считает Тимати.

Публицист Владимир Линдерман объясняет, откуда взялась эта набившая оскомину паранойя про русские танки. Ведь, казалось бы, все просто: не нравится - не покупай. Но нет, надо кричать, и как можно громче.

«Какая-то часть латвийских политиков поехала по части российской угрозы. Они реально воспринимают это так: сначала зайдут майки, потом зеленые человечки, потом танки», - говорит он.

Жесткая цензура в Латвии не только на шопинг - в принципе на все русское. Местная школа в городке Лиепая на берегу Балтийского моря больше 70 лет носила имя великого русского поэта Пушкина. Но местные власти переименовали ее в «пляжная». Хотя, казалось бы, чем провинился Пушкин? Ведь он ни в СССР не жил, ни коммунистом не был.

Консул России в приморском городе Дмитрий Богданов говорит, что к гонениям на все советское, в принципе, уже привыкли, но такого удара по классику не ожидали.

«Мы бы поняли, если бы школа носила имя Сталина, Ленина или другого коммунистического деятеля. Но Александр Сергеевич Пушкин - это не только русское все, но и мировое все тоже», - говорит он.

А еще в Латвии разработали специальную программу для смартфонов.

«Если человеку что-то не нравится, он может снять видео или фото и в это приложение отправить. И придут проверяющие, "здрасьте" сказать. Когда кто-то говорит», - объяснил депутат рижской думы Игорь Кузьмук.

Новая концепция нацбезопасности от МВД и спецслужб Латвии умещается на 40 страницах текста. Главный месседж документа: поддерживая молодых соотечественников за рубежом и укрепляя историческую память, Россия угрожает безопасности Латвии. И это не шутка.

«9 Мая - это не праздник со слезами на глазах. Это начало оккупации, мы все должны страдать в этот момент. У них другая концепция. А если Россия говорит: "Вот это - история" - значит, она влияет на неокрепшие умы местных жителей», - заявил Игорь Кузьмук.

Российский МИД тут же отреагировал на это.

«Полицейские власти пытаются просто легализовать тезисы о причастности русскоязычного населения к деятельности, якобы подрывающей безопасность Латвии с подачи России. То есть любого русскоязычного жителя Латвии можно будет легко подвести под подозрения и политически мотивированные репрессии», - констатировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В том, что с помощью новой концепции спецслужбы готовят почву для расправ с русскими, живущими в Латвии, уверен и известный журналист Юрий Алексеев. Уже год он живет под полицейским надзором. Власти считают его угрозой Латвии.

«Обыкновенный фашизм - вот и все. Можно получить статью от 5 до 15 лет просто за вольнодумство, за то, что ты - не такой, как они, и позволяешь себе думать не так, как они», - говорит он.

Журналист объясняет, зачем Латвия так старательно злит «русского медведя»: «Нужен кордон между Западом и Россией. Надо посадить несколько злобных шавок. Россия - это второй центр притяжения мира. Если бы она развалилась, Россия бы устроила всех. А так слишком большая. У нее своя позиция, своя сила».

И вот уже латвийские политики усвоили: чем выше градус русофобии, тем более щедро он оплачивается.

«Как еще понравиться американцам, если не тявкать по делу и без дела на Россию? Не нужен будешь. Это выговаривание себе очередных плюшек», - уверен депутат рижской думы Игорь Кузьмук.

И правда, как еще объяснить тем, кто пока не сбежал на заработки, кто виноват, что уровень доходов в стране самый низкий в Евросоюзе? А так, выходит, латвийские власти день и ночь были заняты, отражая атаки Москвы в виде футболок и в лице классиков русской литературы.

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