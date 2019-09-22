В Саратове задержали подозреваемого в убийстве девушки из-за денежного долга

Сотрудниками СУ СК РФ по Саратовской области задержан 18-летний молодой человек по подозрению в убийстве подруги детства. По данным следствия, девушка взяла деньги в долг и не вернула их.

«20 сентября 2019 года в подъезде одного из домов на улице Вишневой города Саратова обнаружено тело 18-летней девушки с множественными ранениями. По подозрению в совершении противоправного деяния задержан 18-летний местный житель», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По предварительным данным, молодой человек был знаком с девушкой с детства, они жили в соседних подъездах дома. В июле погибшая взяла у своего друга деньги в долг. Через некоторое время он стал требовать денежные средства обратно, но девушка на просьбы не отреагировала.

Вечером 20 сентября подозреваемый подкараулил жертву около подъезда и нанес ей множественные удары ножом по всему телу. Девушка скончалась на месте.

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства.