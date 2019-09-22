Названа дата возвращения домой освобожденных из плена в Камеруне российских моряков

Отправка на родину освобожденных из плена в Камеруне российских моряков, которые были захвачены у порта Дуала 15 августа, запланирована на 23 сентября. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Отмечается, что жизням моряков ничего не угрожает. Сейчас они находятся в Германии.

«22 сентября в Германию прибыли трое захваченных у берегов Камеруна моряков-граждан Российской Федерации, освобожденных из пиратского плена, в котором они находились с середины августа», - сообщили МИД.

Напомним, на захваченном грузовом судне «Мармалайт», которое принадлежит немецкой компании, находились восемь членов экипажа, включая трех россиян.