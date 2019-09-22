Умер актер из сериала «Звездный путь»

Американский актер Арон Айзенберг, который известен зрителям по телесериалу «Звездный путь: Глубокий космос 9», скончался в возрасте 50 лет.

«С огромным сожалением и грустью объявляю, что моя любовь и лучший друг Арон Айзенберг сегодня скончался», - заявила супруга актера Малисса Лонго на своей странице в социальной сети Facebook.

На протяжении многих лет у Айзенберга были серьезные проблемы со здоровьем, сообщил телеканал Fox News.

Российскому зрителю артист запомнился ролью Ференги Нога, владельца бара в сериале 1990-х годов «Звездный путь: Глубокий космос 9». Также он играл в таких фильмах, как «Повелитель кукол», «Звездный путь: Вояжер», «Дом ужасов» и многих других.