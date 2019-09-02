СМИ узнали детали новой схемы обмена заключенными между Россией и Украиной

Обмен заключенными между Россией и Украиной откладывается из-за обсуждений статуса моряков, задержанных в Керченском проливе. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к переговорному процессу.

Поскольку Киев не хочет продолжать уголовное преследование задержанных украинских моряков, их могут обменять, дав с собой копии дел, а не оригиналы, как планировалось изначально. По возвращении на родину, украинские власти не будут преследовать нарушителей.

Предполагается, что оригиналы уголовных дел ФСБ оставит себе. Далее документами займутся адвокаты, Генпрокуратура России и суд. Последний, по данным издания, рассмотрит дела в заочной форме.

Обмен в формате «30 на 30», который позже увеличили до 35 с каждой стороны, должен был состояться на прошлой неделе. В Киеве был освобожден обвиняемый в госизмене главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, в следственный изолятор «Лефортово» начали доставлять граждан Украины, отбывающих наказание в России, однако процесс обмена не был завершен. В Кремле отмечали, что в данном вопросе удалось достичь значительного прогресса.