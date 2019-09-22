Порошенко заявил, что «формулы Штайнмайера» не существует

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что «формулы Штайнмайера», которая предполагает введение особого порядка самоуправления в ДНР и ЛНР, не существует в природе.

«Никакого соглашения Штайнмайера не существует в природе. Никакой «формулы Штайнмайера», с кем-то якобы согласованной, не существует», - сказал Порошенко в эфире «Пятого канала».

Двадцать второго сентября помощник украинского президента Андрей Ермак заявил, что регулирующая порядок проведения местных выборов в ЛНР и ДНР «формула Штайнмайера» ляжет в основу законопроекта о выборах. Ермак отметил, весь процесс будет доноситься до жителей Украины, а имплементацию «формулы» осуществят в несколько этапов, сообщает РИА Новости.

В украинской столице 17 сентября сообщили, что не имеют особых возражений по этому документу, но подписывать «формулу» отказались. В ответ на это полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Киев сорвал договоренности «нормандской четверки».

Так называемую формулу Штайнмайера предложил бывший глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который является ныне президентом ФРГ. Она предполагает введение особого порядка местного самоуправления в Луганской и Донецкой Народных Республиках.

В 2014 году начался вооруженный конфликт в Донбассе после государственного переворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в ДНР и ЛНР. Киев против них начал так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил.