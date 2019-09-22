На Украине «призвали» в армию пятилетнего мальчика

В селе Гребенки Киевской области пятилетнему мальчику пришла повестка из военкомата. В ней указывалось, что до 23 сентября призывник должен явиться в сельсовет с одним из родителей и необходимыми документами.

«Тот случай, когда no comments… Пришла повестка моему сыну, и все бы ничего, но ему пять лет», - написала его мать Екатерина Михальчук на своей странице в Facebook, а позже удалила публикацию, пишут «Известия».

В администрации села Гребенки Киевской области объяснили, что повестка пришла из-за технического сбоя: в списке населения год рождения мальчика был исправлен с 2013 на 2003.

В сельсовете извинились перед женщиной за допущенную ошибку, но в дальнейшем попросили звонить на горячую линию.